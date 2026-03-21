Notte movimentata nel quartiere Vomero, dove i carabinieri hanno arrestato un 29enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale durante un servizio di controllo del territorio. L’episodio è avvenuto intorno all’una in vico Belvedere, mentre i militari del nucleo operativo della compagnia Vomero, in abiti civili e impegnati nella sicurezza della movida, stavano procedendo al controllo di tre scooter con sei giovani a bordo, sorpresi a circolare contromano.

Napoli, rodeo di motocross tra i vicoli del Vomero: arrestato 29enne dopo fuga e incidente

Durante le verifiche, nel vicolo sono sopraggiunte sei motocross da gara, prive di targa e guidate da centauri con casco integrale e passamontagna. Alla vista dei carabinieri, i motociclisti hanno tentato di invertire la marcia per fuggire.

Ne è nato un inseguimento: uno dei militari ha cercato di fermare il primo motociclista, venendo trascinato per alcuni metri dopo aver afferrato il giubbotto del conducente. La moto si è poi impennata, causando la caduta di entrambi. Il giovane ha tentato di divincolarsi ma è stato bloccato con l’aiuto di un altro carabiniere.

L’arrestato è un 29enne incensurato residente nel quartiere San Carlo Arena. Un secondo centauro, un 55enne, è stato fermato e sanzionato per violazioni al codice della strada, senza opporre resistenza. Le due motocross sono state sequestrate, mentre altri quattro motociclisti sono riusciti a fuggire. Sono in corso le indagini per identificarli.