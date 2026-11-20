Da discarica a cielo aperto a spazio verde per la città. Proseguono le attività di contrasto al fenomeno della Terra dei Fuochi del Commissario unico, il generale Giuseppe Vadalà, che nel primo pomeriggio di oggi, a Pomigliano, ha inaugurato uno slargo “green” cui è stata restituita nuova vita attraverso la piantumazione di alberi, grazie al lavoro del Comitato MassAria Mattiello, rappresentato nell’occasione dal responsabile Antonio Mattiello.

Da discarica a cielo aperto a spazio green: inaugurato a Pomigliano

Sull’insegna scoperta durante la breve cerimonia, campeggia una frase di speranza: “Ogni luogo ferito può tornare ad essere casa”. Gli alberi, che restituiscono aria, al posto dei rifiuti, che deturpano e infestano. Poi un monito: “Prendersi cura della nostra casa comune significa restituire futuro al territorio”.

L’immagine scelta per rappresentare la rinascita di un luogo deturpato per anni da incuria e sversamenti illegali è quella del riccio, “custode di una fragilità che sa farsi coraggio” e “diviene il simbolo del nostro impegno comune: si schiude come un sole e ci ricorda che la cura sempre il primo atto di rinascita”.

Nel 2027 scade la scadenza per l’attuazione delle misure richieste dalla sentenza CEDU

Nella sentenza del 30 gennaio 2025 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato lo Stato italiano per non aver tutelato la salute e la vita dei cittadini nei circa 90 comuni tra le province di Napoli e Caserta, che definiscono il perimetro della Terra dei Fuochi. Proprio nei giorni scorsi, Giorgia Meloni ha fatto visita alla control room allestita nella sede provinciale dei Carabinieri forestali due anni fa per centralizzare l’operato delle forze dell’ordine per il contrasto al fenomeno.

Il verdetto ha concesso all’Italia due anni per attuare una serie di misure: strutturare una strategia globale di contrasto al fenomeno, costruire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma informativa pubblica per raccogliere tutti i dati e le informazioni rilevanti. Circa un mese dopo la sentenza, l’attuale Esecutivo nominò proprio il generale Vadalà come commissario unico. A breve, con l’anno nuovo, si tireranno le somme di quanto fatto.