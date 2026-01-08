Pomigliano, assalto notturno alla BNL: fanno esplodere l’ATM ma fuggono a mani vuote

Tentato furto nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio, a Pomigliano d’Arco, dove i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per un assalto a un bancomat dell’istituto BNL.

Assalto all’ATM nella notte

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero fatto esplodere l’ATM nel tentativo di portarlo via o prelevarne il contenuto. Il colpo, però, non è andato a segno: i malviventi sono fuggiti senza riuscire a impossessarsi del dispositivo e del denaro contenuto all’interno. L’esplosione ha causato danni alla struttura, ma fortunatamente non si registrano feriti. L’area è stata immediatamente messa in sicurezza dai militari dell’Arma.

Indagini in corso

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e dell’istituto bancario, utili per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare eventuali complici.