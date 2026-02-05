Polveri sottili ad Aversa, 8 sforamenti a gennaio. Minoranza: “Attivare piano traffico”

È ancora allarme polveri sottili ad Aversa. Nel solo mese di gennaio si sono registrati otto sforamenti dei limiti di PM10, come rilevato dalla centralina dell’Arpac di via Corcioni. Un dato che continua a destare preoccupazione in città, dove resta forte l’incidenza del traffico veicolare, soprattutto nelle ore di punta.
Intanto, dai banchi della minoranza arriva l’appello all’amministrazione Matacerna ad adottare misure più sostenibili per la tutela dell’ambiente e ad attivare al più presto il piano traffico, approvato lo scorso anno in Consiglio comunale ma ancora inattuato.