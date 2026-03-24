Aversa, 18 sforamenti di polveri sottili da inizio anno: quasi due a settimana

Ad Aversa l’aria si fa sempre più irrespirabile. A certificarlo sono i dati dell’ultimo bollettino Arpac, aggiornato al 19 gennaio 2026. Dall’inizio dell’anno si sono già registrati 18 sforamenti di pm10, le cosiddette polveri sottili: una media di circa due sforamenti a settimana. Numeri preoccupanti rilevati dalla centralina di monitoraggio installata nel cortile del liceo classico “Domenico Cirillo”, in via Ettore Corcioni, nel pieno centro cittadino.
Il limite fissato dalla normativa è di 50 microgrammi per metro cubo come concentrazione media giornaliera, valore che non può essere superato per più di 35 giorni all’anno. Un quadro tutt’altro che inatteso: nel report “Mal’Aria” di Legambiente relativo al 2025, Aversa rientra tra i nove comuni “maglia nera”, con 54 sforamenti registrati nello scorso anno. Dati che confermano un’emergenza ormai cronica in città.