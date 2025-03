Politica e camorra a Giugliano, Cantone: “Non mi meraviglio, problemi post scioglimento non risolti”

“Conosco poco le vicende, mi verrebbe da dire non sono meravigliato perchè il comune era già stato sciolto per infiltrazione mafiose ma credo non si sia mai stato aperto un dibattito culturale in una città che è cambiata moltissimo”. Sono le parole di Raffaele Cantone, procuratore di Perugia, intervistato da Teleclubitalia.

Cantone, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo a Giugliano, sua città natale, tra inchieste giudiziarie, intrecci politica e camorra e commissione d’accesso ha così risposto: “Forse in tutto l’hinterland Giugliano è quella che più è cambiata, basterebbe vedere il numero di abitanti. Su quello che era accaduto dopo lo scioglimento del consiglio comunale, credo che una serie di problemi che c’erano all’epoca non siano stati del tutto rimossi. Della vicenda specifica conosco poco, ho letto qualcosa dai giornali ma sono lontano e non riesco a leggere le cronache cittadine, posso ribadire che purtroppo non mi meraviglio”.