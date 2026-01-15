Polemiche Ztl a Giugliano, cittadini divisi e incontro tra commercianti e Assessore

Via libera della Giunta all’istituzione di una zona a traffico limitato in centro a Giugliano. L’area che sarà interdetta alle auto è quella che va da piazza Matteotti a piazza Annunziata, via Roma compresa. Una notizia che ha suscitato diverse reazioni tra i cittadini.

Al momento si attende l’ok e le necessarie autorizzazioni dal Ministero. Allo stesso tempo l’amministrazione intende prima avviare un piano per dare slancio al commercio e poi procedere con la ztl. Predisposta una riunione di Confcommercio con l’assessore Alfonso Sequino.