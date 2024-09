Grande successo per il Napoli, che sbanca la Domus Arena con un netto 0-4. La partita viene sbloccata da Di Lorenzo nel primo tempo, con un super Meret che salva il Napoli. Poi, lo show di Lukaku e Kvaratskhelia chiude la partita, e nei secondi finali arriva il primo gol con la maglia azzurra per Buongiorno, che sigilla il poker. È la terza vittoria consecutiva per il Napoli, che sale a quota 9 punti e ora punta alla sfida con la Juventus.

Cagliari-Napoli 0-4

Primo tempo

Partita dinamica sin dai primi minuti, con ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte. Il Napoli sfrutta subito il fattore Lukaku, verticalizzando verso l’attaccante belga per sfruttare la sua fisicità, nonostante la stretta marcatura corpo a corpo di Mina. Al 18′ il Napoli sblocca la partita e passa in vantaggio: Anguissa recupera una palla sulla trequarti campo e serve Politano, che dalla destra converge verso Lukaku. L’attaccante scarica per Di Lorenzo, che con un sinistro trova la rete grazie a una deviazione decisiva, portando in vantaggio gli azzurri.

Il Cagliari, subita la rete, tenta subito una reazione con una gran botta mancina di Azzi, che impegna Meret, bravo a smanacciare in angolo. Gran bel Napoli che sfiora il raddoppio con Lukaku al 23′, ma l’attaccante non riesce a trovare l’impatto con la palla.

La partita viene interrotta al 27′, a causa di scontri tra tifosi. Si sono verificati lanci di oggetti fra i gruppi delle opposte tifoserie e sul terreno di gioco (in particolare petardi e fumogeni, che sono finiti nell’area di rigore della squadra di casa). Dopo sette minuti di interruzione, la partita riprende.

Il Cagliari sfiora il pareggio da calcio d’angolo, con Piccoli che svetta di testa, ma Meret compie un autentico miracolo per conservare il vantaggio degli azzurri. Nel finale del primo tempo, il Napoli tenta di andare in verticale: Politano premia il movimento di Kvaratskhelia, che calcia di prima intenzione, ma Zappa devia in angolo. Dopo un lungo recupero dovuto all’interruzione, il primo tempo si chiude con il Napoli in vantaggio grazie alla rete di Di Lorenzo.

Secondo tempo

L’avvio del secondo tempo parte subito con un brivido: Meret si supera meravigliosamente su un colpo di testa in allungo di Luperto. Poco dopo, compie un altro miracolo, respingendo un bolide di Marin che si stampa sulla traversa. Al 65′ il Napoli raddoppia: Lukaku imbuca per Kvaratskhelia, che con un colpo di punta, stile futsal, batte Scuffet.

Dopo il secondo gol, il Cagliari si disunisce, e il Napoli cala il tris: Kvaratskhelia ricambia il favore a Lukaku, che approfitta di un passaggio horror di Scuffet. A risultato acquisito, Conte concede l’esordio con il Napoli ai due scozzesi McTominay e Gilmour; dentro anche Simeone per Lukaku. Poco o nulla accade nei minuti finali della gara, con gli azzurri che si limitano a gestire il largo vantaggio, mentre i sardi ormai aspettano solo il fischio finale.

Tuttavia, prima del termine, arriva il poker di Buongiorno, che mette la firma nel tabellino con un colpo di testa da calcio d’angolo, trovando la sua prima rete con la maglia del Napoli. Dopo tre minuti di recupero, arriva il fischio finale che sancisce la terza vittoria consecutiva per il Napoli di Antonio Conte, che sale a 9 punti in classifica. Grande successo per gli azzurri, che danno una netta sterzata dopo la sosta per le nazionali, sfoderando una grande prova che regala massima fiducia in vista del primo grande match della stagione contro la Juventus, sabato allo Stadium.

Cagliari-Napoli 0-4 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 18′ p.t. Di Lorenzo (N), 20′ s.t. Kvaratskhelia (N), 26′ s.t. Lukaku (N), 45+3′ s.t. Buongiorno (N)

Assist: 18′ p.t. Lukaku (N), 20′ s.t. Lukaku (N)

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Luperto, Mina, Zappa; Augello, Deiola (1′ s.t. Adopo), Marin (32′ s.t. Makoumbou), Azzi (14′ s.t. Zortea); Gaetano (14′ s.t. Kingstone); Luvumbo, Piccoli (32′ s.t. Pavoletti). All. Nicola.

Napoli (3-4-3): Meret; Buongiorno, Rrhamani, Di Lorenzo; Spinazzola (18′ s.t. Olivera), Lobotka (29′ s.t. Gilmour), Anguissa, Mazzocchi; Kvaratskhelia (29′ s.t. McTominay), Lukaku (29′ s.t. Simeone), Politano (36′ s.t. Neres). All. Conte.