Tensione ieri, venerdì 26 settembre, a Poggiomarino, dove un inseguimento tra le strade cittadine si è concluso con l’arresto di un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Poggiomarino, sperona la gazzella dei Carabinieri: arrestato 26enne senza patente

I Carabinieri della locale Stazione stavano effettuando controlli quando hanno notato una Smart con targa bulgara percorrere contromano via Nuova San Marzano, poco distante dalla strada provinciale. Intimato l’alt, il conducente non si è fermato e ha speronato l’auto di servizio, dando il via a una fuga rocambolesca.

Determinante il supporto della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata: l’inseguimento si è concluso in via San Francesco, dove l’uomo è stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Dai controlli è emerso che il 26enne non aveva mai conseguito la patente. Fortunatamente i militari non hanno riportato ferite.