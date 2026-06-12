Aversa. Plastiche agricole, fronte comune per riciclo e tutela ambiente

Tappa nell’Agro Aversano, tra Frignano, Casaluce e Parte, per l’iniziativa dedicata alla raccolta dei rifiuti plastici agricoli. L’azione si inserisce nel percorso avviato dal Commissario Unico per le bonifiche e da PolieCo, il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei beni in polietilene, insieme alle associaizoni di categoria, tra cui Coldiretti Caserta e ConfAgricoltura Caserta. Nel corso della mattinata, grazie all’impeigo di camion con benna a polipo, sono stati rimossi e avviati al corretto riciclo manichette telate, cassette e altri scarti plastici provenienti dalle attività agricole. Presente anche la direttrice di PolieCo, Claudia Salvestrini. Centrale il ruolo deglli agricoltori, protagonisti di un modello virtuoso di tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti.