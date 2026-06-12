Raccolta plastiche agricole nell’Agro Aversano, istituzioni, consorzio e agricoltori insieme per la tutela ambientale

Tappa stamattina nell’Agro Aversano, tra Frignano, Casaluce e Parete, per l’iniziativa dedicata alla raccolta straordinaria dei rifiuti plastici agricoli. L’azione si inserisce nel percorso avviato dal Commissario Unico per le bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà, e da PolieCo, il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei beni in polietilene, insieme alle associazioni di categoria, tra cui Coldiretti e ConfAgricoltura.

Nel corso della mattinata, grazie all’impiego di camion con benna a polipo, sono stati rimossi e avviati al corretto riciclo manichette telate, cassette e altri scarti plastici provenienti dalle attività agricole del territorio. Presente anche la direttrice di PolieCo, Claudia Salvestrini. Centrale il ruolo degli agricoltori, protagonisti di un modello virtuoso di tutela ambientale e corretta gestione dei rifiuti.

Nelle interviste: Claudia Salvestrini, direttrice Polieco, Enrico Amico presidente Coldiretti Caserta, Vincenzo Argo presidente Confagricoltura Caserta