Giugliano. Raccolta rifiuti, ancora disagi. “Priorità tutela salute pubblica”

Proseguono anche oggi i disagi legati alla raccolta dei rifiuti a Giugliano dopo lo stato di agitazione proclamato da una parte dei lavoratori del servizio di igiene urbana. In diverse zone della città la raccolta è avvenuta a singhiozzo e numerosi cumuli di spazzatura, accumulati nei giorni scorsi, risultano ancora presenti lungo le strade, alimentando le proteste dei residenti.

Per cercare una soluzione alla vertenza, domani è in programma un nuovo incontro tra l’amministrazione comunale, la società Teknoservice e le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo stato di agitazione. L’obiettivo è approfondire le ragioni della protesta e individuare possibili soluzioni per garantire la piena ripresa del servizio.

Intanto i partiti della maggioranza che sostengono il sindaco Diego D’Alterio assicurano che la situazione viene seguita con la massima attenzione. In una nota sottolineano che la Teknoservice si è impegnata a recuperare buona parte dei rifiuti accumulati e ricordano che il Comune ha già applicato la sanzione massima giornaliera prevista per i gravi disservizi registrati. L’amministrazione chiede responsabilità a tutte le parti coinvolte, ribadendo che la priorità resta la tutela della salute pubblica e il ripristino del decoro urbano.