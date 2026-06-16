In onda tra le onde: “Una città azzurra” chiude la stagione tra i riflessi del Golfo di Napoli

A bordo della Motonave Patrizia, che ha solcato le splendide acque del Golfo di Napoli, con il Vesuvio sullo sfondo, si è chiusa la stagione televisiva della trasmissione “Una città azzurra” che per mesi ha raccontato la città attraverso il calcio, le sue storie, i suoi protagonisti. Un’ambientazione unica, suggestiva, capace da sola di restituire il senso di una trasmissione che ha sempre cercato di andare oltre la cronaca sportiva, per toccare la dimensione più profonda e sentimentale del legame tra Napoli e il suo azzurro. Il mare, la città, la passione: tutto concentrato in una notte che rimarrà difficile da dimenticare. In onda tra le onda, con la diretta di Teleclubitalia, Salvatore Savino, conduttore e anima del programma, ha guidato la serata con la consueta padronanza della scena, trasformando il ponte della motonave in un palcoscenico capace di contenere emozioni, ricordi e riconoscimenti. Con lui un parterre di ospiti di assoluto rilievo: ex calciatori come Carmine Gautieri, Vincenzo Montefusco e Gianni Improta, allenatori come Gino De Canio e Massimo Rastelli, giornalisti di grande rilievo com Adolfo Mollichelli, Michele Plastino, Carlo Verna, Carmine Martino, Sandro Mosca e tanti altri. La serata è stata allietata anche da tanti artisti come Monica Sarnelli, Giorgio Coccobello, I Panama, Francesco Rinaldi, sosia di Eduardo Bennato, Piermacchiè e Fransi. Volti noti al grande pubblico che hanno ricevuto i premi assegnati come riconoscimento del loro contributo al mondo dello sport, della comunicazione e dello spettacolo. Le premiazioni hanno scandito il ritmo della serata, ciascuna accompagnata da momenti di racconto e memoria condivisa e, non è mancato, un momento conviviale per i tantissimi ospiti che hanno gustato diverse prelibatezze nella fantastica cornice del mare di Napoli.