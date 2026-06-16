Giugliano. Grande emozione al lido “Sabbia d’Argento” per il battesimo del piccolo Gabriel

GIUGLIANO. Una giornata indimenticabile, carica di amore, gratitudine e profonda emozione. Gianni e Ciro hanno festeggiato il battesimo del piccolo Gabriel, che da otto mesi illumina le loro vite. Questo importante traguardo arriva dopo un lungo percorso di vita condiviso: 18 anni trascorsi fianco a fianco e 8 anni dalla loro unione civile.

Per celebrare questo momento unico e accogliere il bimbo circondato dall’affetto di familiari e amici, la coppia, molto seguita sui canali social, ha scelto l’incantevole cornice del lido Sabbia d’Argento, situato sul litorale giuglianese. Una location perfetta che ha saputo trasformare in realtà il sogno dei due papà, garantendo un’atmosfera magica e impeccabile.

La giornata è stata l’occasione per condividere la gioia della paternità con le persone più care e per esprimere un ringraziamento speciale ai padrini. Gianni e Ciro hanno voluto ringraziare sentitamente tutti i presenti: ogni abbraccio e sorriso ha contribuito a celebrare il simbolo di una famiglia che cresce protetta dall’amore.

Al ricevimento hanno partecipato anche molti personaggi dello spettacolo e artisti partenopei, tra questi le cantanti Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Marica