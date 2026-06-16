Giocherà a Giugliano la prossima stagione di Serie C il Savoia di Torre Annunziata. Lo stadio oplontino è interessato da lavori, è saltata l’ipotesi “Castel di Sangro” ed alla fine la sede per le gare casalinghe è stata individuata nell’Alberto De Cristofaro di Campopannone. L’ufficialità al termine di un incontro in prefettura a Napoli, con la stretta di mano tra il sindaco di Giugliano Diego D’Alterio ed il commissario prefettizio che guida l’ente torrese.

Il Savoia giocherà al De Cristofaro di Giugliano: c’è l’accordo in Prefettura

Emanuele Filiberto di Savoia, patron del club di Torre Annunziata, con un lungo comunicato ha ringraziato il primo cittadino giuglianese. “Ho avuto la conferma – ha scritto Emanuele Filiberto – che in Italia esistono ancora amministratori e servitori dello Stato che comprendono il valore delle proprie responsabilità e che, quando serve, sanno agire con rapidità, coraggio e senso delle istituzioni”.

Preoccupazione tra i residenti

La città di Giugliano avrà nella prossima stagione quindi due squadra che giocheranno in Lega Pro. Tra residenti e tifosi non mancano preoccupazioni visti i problemi avuti in passato. Dalla viabilità alla gestione dell’ordine pubblico con l’impegno della Polizia Municipale. La squadra gialloblu, guidata dalla famiglia Mazzamauro, quest’anno ha giocato le gare casalinghe pagando ogni singolo evento dopo l’annullamento della precedente convenzione. E così farà con ogni probabilità anche il Savoia, anche se restano da definire alcuni aspetti legati a manutenzioni e gestione della struttura di Campopannone.