Approvato nell’ultima seduta del Consiglio della Città Metropolitana il progetto per la realizzazione di una pista ciclabile che collegherà Mugnano a Licola. L’intervento sarà finanziato con fondi specifici destinati alla mobilità sostenibile.

Pista ciclabile da Mugnano a Licola: via libera al progetto della Città Metropolitana

“Questa è la prima parte del progetto: si parte da Napoli Nord, con un percorso che da Mugnano proseguirà per Calvizzano e Qualiano, dove è prevista anche un’area di ristoro. Successivamente la pista continuerà lungo via Ripuaria fino a Licola e Varcaturo. L’opera sarà realizzata su suolo demaniale”, spiega il consigliere metropolitano Luciano Borrelli. Un’infrastruttura green che punta a favorire l’uso della bicicletta e a creare percorsi alternativi per muoversi in aree meno inquinate, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini.