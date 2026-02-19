Sorpreso mentre smontava pezzi di un’auto rubata a Giugliano, un uomo di 46 anni, napoletano e già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato nel quartiere Piscinola. L’uomo è accusato di ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Piscinola, sorpreso a smontare auto rubata a Giugliano: arrestato 46enne dalla Polizia

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di due persone intente ad armeggiare su un’autovettura in via Luigi Incoronato. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I poliziotti hanno sorpreso due uomini con il volto travisato che stavano smontando diverse parti del veicolo.

Alla vista delle forze dell’ordine, i due si sono dati alla fuga. Uno di loro è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il 46enne è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una colluttazione, non senza difficoltà. Nelle immediate vicinanze dell’auto, gli operatori hanno rinvenuto due borsoni contenenti chiavi, utensili e attrezzi di vario tipo, utilizzati per lo smontaggio del veicolo.

Auto rubata a Giugliano

Dagli accertamenti successivi è emerso che l’autovettura era stata rubata nella notte tra il 15 e il 16 febbraio a Giugliano in Campania. Dal mezzo erano già state asportate numerose parti, tra cui portiere, sedili, fari anteriori e posteriori, paraurti e portellone posteriore. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e l’autovettura, insieme ai pezzi smontati, è stata restituita al legittimo proprietario.