Pineta Grande, pronto soccorso a rischio dal 2027: l’opposizione chiede l’intervento della Regione

Il pronto soccorso del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno potrebbe essere a rischio di chiusura dal 1° gennaio 2027. L’allarme arriva dai rappresentanti dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, che chiedono al presidente Roberto Fico di intervenire per salvaguardare la continuità dell’assistenza sanitaria sul litorale domizio.
L’allarme dell’opposizione regionale
La presa di posizione, diffusa sabato 10 ottobre, è firmata da Gennaro Sangiuliano insieme ai capigruppo Massimo Pelliccia, Raffaele Maria Pisacane, Massimo Grimaldi e Sebastiano Odierna, oltre alla segretaria della commissione Sanità Lea Romano.
Secondo gli esponenti del centrodestra, l’eventuale interruzione del servizio potrebbe avere conseguenze sull’accesso alle cure urgenti per gli abitanti di Castel Volturno e dell’intero comprensorio, con un possibile aumento della pressione sugli ospedali vicini.
La richiesta di un confronto con il Pineta Grande
I consiglieri sollecitano una verifica dei fabbisogni sanitari, dei tempi necessari per raggiungere gli altri presidi e della capacità di accoglienza delle strutture alternative. Chiedono inoltre alla Regione di aprire un confronto con la proprietà dell’ospedale, anche alla luce delle criticità economiche e contrattuali richiamate nella loro nota.
La chiusura non è un fatto accertato: allo stato delle informazioni disponibili, si tratta di un rischio denunciato dall’opposizione, non di un provvedimento definitivo comunicato dalle autorità sanitarie. Restano da acquisire le posizioni della direzione del Pineta Grande e della Regione Campania sulle prospettive del servizio.
Foto d’archivio dell’ospedale Pineta Grande.