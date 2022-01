La pillola anti covid può essere messa in commercio. L’Ema ha dato il via libera al nuovo farmaco targato Pfizer, Paxlovid. Dopo 3 giorni di riunione il comitato dell’agenzia europea del farmaco ha deciso che Paxvolid, assunto per via orale, può essere utilizzato come terapia contro il Covid.

Come funziona Paxlovid

Si tratta del primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato nell’UE per il trattamento del COVID-19. Contiene due principi attivi , PF-07321332 e ritonavir, in due compresse diverse. Il primo agisce riducendo la capacità del virus SARS-CoV-2 di moltiplicarsi nell’organismo mentre il secondo prolunga l’azione del primo consentendogli di rimanere più a lungo nell’organismo.

Chi può utilizzarlo

Paxlovid può essere utilizzato dagli adulti non in gravi condizioni che non necessitano di ossigeno e che sono ad alto rischio che la malattia diventi grave. La casa farmaceutica ha annunciato anche che la sua pillola sperimentale sembra efficace anche contro la variante dell’Omicron.