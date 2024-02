Malore in casa. È morto a soli 49 anni Antonio Laurenza. A trovarlo senza vita è stato la moglie.

Pietramelara, malore in bagno: Antonio Laurenza muore a 49 anni

Così come riporta Edizione Caserta, Antonio era in casa con la coniuge quando si sarebbe sentito male. La donna, non vedendo l’uomo né a letto né in giro per casa, l’ha trovato in bagno, riverso a terra.

La moglie di Antonio ha provato a dare l’allarme ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare. I sanitari ne hanno potuto constatare solo il decesso. A stroncarlo probabilmente un arresto cardiaco.

Lutto sui social

La notizia ha fatto rapidamente il giro della piccola città del casertano, gettando nello sconforto amici e parenti. In queste ore compaiono diversi messaggi che lo ricordano. “Lo “Youth Sport Bar partecipa con dolore al lutto che ha colpito la famiglia Laurenza per la perdita del caro Antonio”, scrive il titolare di uno dei bar che lui amava frequentare.