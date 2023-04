Rosa Gigante sarebbe stata colpita più volte con un oggetto contundente alla testa, probabilmente un martello: è quello che filtra dalla prime indiscrezioni sull’omicidio della 72enne, madre del tiktoker e salumiere napoletano Donato De Caprio.

Pianura, Rosa trovata morta in casa: uccisa a martellate dopo una lite

Chi l’ha uccisa, anticipa Il Mattino, avrebbe tentato anche di dar fuoco al cadavere. Il corpo senza vita della donna è stato trovato nella sua abitazione, in via Vicinale Sant’Aniello a Pianura, da alcuni familiari. Sarebbero stati loro a lanciare l’allarme e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La dinamica e anche il movente del delitto sono in fase di accertamento. L’arma, presumibilmente un martello, non è stata ancora trovata dagli inquirenti. Sulla vicenda stanno indagando i poliziotti del commissariato locale e quelli della Squadra Mobile della Questura che non escludono alcuna pista.

L’ipotesi

L’ipotesi che emerge al momento è quella di una lite nel vicinato, quindi un omicidio potenzialmente aggravato dai futili motivi. Nel pomeriggio una donna è stata fermata e la sua posizione è al vaglio degli investigatori.

Donato De Caprio, figlio della vittima, è stato subito informato dei fatti. Ha lasciato il suo negozio alla Pignasecca e si è recato nella casa materna. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate eventuali immagini di videosorveglianza installate nella zona e ascoltati i familiari della donna anziana.