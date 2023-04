Sarebbe stata uccisa la donna trovata senza vita nel pomeriggio in un appartamento situato in via Vicinale Sant’Aniello, a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. La vittima si chiama Rosa Gigante, 73 anni; secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata aggredita al culmine di un lite tra vicini per motivi ancora tutti da accertare.

Napoli, donna trovata morta in casa: uccisa dopo lite

La donna risiedeva in un’abitazione al primo piano all’interno di un complesso di case su due piani. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato locale e quelli della Squadra Mobile della Questura che hanno già ascoltato i presenti. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate eventuali immagini di videosorveglianza installate nella zona.