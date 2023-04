Donato De Caprio, con mollica o senza: chi è il salumiere più famoso di Tiktok

“Con mollica o senza?”: con questa semplice frase, ripetuta ad ogni panino farcito da lui, Donato De Caprio, salumiere napoletano, è diventato una star su Tiktok, conquistando la simpatia di migliaia di utenti.

Prima del successo, il tiktoker lavorava da “Salumeria ai Monti Lattari, nella Pignasecca di Napoli. Poi, grazie al social cinese, la sua vita è cambiata completamente: Steven Basalari, giovane imprenditore settentrionale, ha investito su di lui e sulla nuova salumeria che aperto pochi mesi fa alla Pignasecca.

Il negozio è diventato un punto di riferimento per migliaia di turisti, provenienti da ogni angolo del Paese e anche dall’estero, che si recano lì per assaggiare un panino di Donato, anche a costo di spendere 10 euro per uno sfilatino farcito con salumi e creme particolari. Di recente, inoltre, Donato ha annunciato, sempre attraverso il suo profilo di TikTok, che sarà presente per la prima volta al festival Aperishow di Padova insieme a Steven Basalari.

La vita privata

Della vita privata di Donato sappiamo ben poco. Da anni è spostato con Rossella Rutigliano, con quale ha avuto tre bambini: Martina, Daniele e Francesco.

Oggi, 18 aprile, una notizia tragica ha colpito la famiglia di Donato: sua madre, Rosa Gigante, 72 anni, è stata uccisa nella sua abitazione, per causa ancora tutte da accertare, situata a Pianura, periferia occidentale di Napoli.