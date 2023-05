Tragico incidente a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. A perdere la vita è Giovanna Ragosta, per tutti Gioia, 27 anni. Il sinistro stradale si è verificato ieri, 29 maggio, in via Zabatta, ai confini con Terzigno.

Perde controllo dell’auto e si ribalta nel Napoletano: Giovanna muore a 27 anni

La giovane era alla guida della sua 500 quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso improvvisamente il controllo, finendo la sua corsa nello spazio antistante un’abitazione, dopo aver divelto un cancello.

Da un video di una telecamera di un impianto privato, che ha fatto il giro sui social, si vede la vettura guidata dalla ragazza che inizia a sbandare e a ribaltarsi più volte per poi distruggere una staccionata. L’auto ne sfiora un’altra e solo per puro caso quest’ultima non è stata interessata dall’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano per le indagini del caso.