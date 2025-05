Rapina supermercato a Striano nel pomeriggio di mercoledì e poi scappa. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne rumeno per rapina aggravata.

Striano, rapina supermercato armato di pistola a 17 anni: bloccato da agenti liberi dal servizio

In particolare, due agenti, di cui uno dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre l’altro del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, liberi dal servizio, nel transitare in via Poggiomarino a Striano, all’esterno di un supermercato, hanno udito delle urla provenire dall’interno dell’esercizio commerciale.

Pertanto, gli agenti sono entrati all’interno del locale e, nei pressi di una cassa, hanno notato un giovane che, dopo aver riposto nel suo zaino una pistola, si è dato alla fuga. Lo hanno così inseguito e, senza mai perderlo di vista, hanno immediatamente contattato i poliziotti del Commissariato di san Giuseppe Vesuviano che sono tempestivamente intervenuti ed hanno bloccato il giovanissimo non senza difficoltà, trovandolo in possesso di una pistola replica priva di tappo rosso e di 1660 euro circa. Inoltre, gli agenti hanno accertato che il minorenne, poco prima, con la minaccia della pistola, si era impossessato del denaro. Per lui sono scattate le manette.