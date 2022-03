Perché Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo ancora non sono entrati all’Isola dei famosi? E’ sparita dai social già da diversi giorni e tutti i follower pensavano il suo ingresso sarebbe stato a inizio del programma. E invece non è stato così.

Amara sorpresa per tutti i fan dei Tavassi che né alla prima né alla seconda puntata hanno potuto vedere la coppia iniziare il percorso all’isola dei famosi 2022. E così ci si domanda il perchè visto che l’isolamento per i due è iniziato in contemporanea a tutti gli altri naufraghi che sono sull’isola già da lunedì, da quando cioè è iniziato il programma.

Guendalina Tavassi ed Edoardo all’Isola

Dopo che è saltato l’ingresso lunedì, tutti erano certi che Guendalina ed Edoardo sarebbero entrati alla seconda puntata di giovedì 24 marzo. E invece, solo nella tarda serata di ieri, il neo fidanzato della Tavassi con una storia Ig ha avvertito i fan dicendo che i due non sarebbero entrati neppure alla seconda puntata.

Ma cosa sta accadendo? Perchè rinviare l’ingresso?

Nonostante proprio Guendalina abbia postato solo poche ore fa immagini che la vedevano con il classico costume da naufraga del reality di Canale 5, facendo intendere di essere prossima all’inizio di questa avventura, la realtà dei fatti è che dovrà attendere ancora un po’ prima di tuffarsi dall’elicottero e iniziare l’esperienza da naufraga.

Ieri sera, infatti, sono entrati dei nuovi concorrenti, e cioè Blind, Patrizia Bonetti e Roberta Morisi. Ma non i Tavassi che, ricordiamo, sono in coppia. La produzione dell’Isola dei Famosi 2022 ha infatti deciso di suddividere i concorrenti in più gruppi e farli entrare in gioco poco per volta.

Dunque non ci sarebbe nessun problema ma semplicemente una questione di organizzazione del reality da parte della produzione. Secondo alcune indiscrezioni, pare che Guendalina ed Edoardo dovrebbero approdare sull’Isola dei famosi 2022 lunedì prossimo, dunque alla terza puntata.