Edoardo Tavassi è il fratello di Guendalina, nota influencer e personaggio televisivo. Insieme, sono tra i partecipanti al reality L’isola dei famosi, in onda con la sedicesima edizione su Canale 5.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Edoardo Tavassi: chi è, età, lavoro, Guendalina

Edoardo Tavassi è nato a Roma nel 1985. Ha 36 anni e non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Il suo nome è stato talvolta associato a quello della sorella, la nota influencer Guendalina, mentre lui ha sempre scelto di estraniarsene.

Di fatto, sappiamo che è un appassionato di fumetti, anime, manga e videogiochi: un nerd per eccellenza. Il suo lavoro non è stato reso noto, anche se talvolta sponsorizza alcuni prodotti sul suo profilo Instagram. Secondo alcuni, si occuperebbe di doppiaggio e video making, voci non confermate dal diretto interessato.

Edoardo Tavassi: Isola dei famosi

Nel 2022, è tra i partecipanti a L’isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi, insieme alla sorella Guendalina: la sedicesima edizione del programma, infatti, prevede che il cast sia diviso in single e coppie. In quest’ultima categoria, si accingono a partecipare i due fratelli.

Edoardo Tavassi: fidanzata

In merito alla vita privata, Edoardo Tavassi è stato per lungo tempo fidanzato con Lucia Martella. Finita questa relazione, ha cominciato a frequentare l’attrice e comica Diana Del Bufalo, nel 2020: i due sono stati fidanzati per un breve periodo di tempo, lasciando nell’autunno dello stesso anno.

Edoardo Tavassi: Instagram

Su Instagram, Edoardo è seguito da circa 120mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.