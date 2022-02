Guendalina Tavassi è tornata a parlare dell’ex marito sul suo profilo Instagram. L’influencer ha spiegato che l’uomo è stato arrestato a causa dei comportamenti avuti negli ultimi mesi nei suoi confronti, episodi di violenza che si sono verificati anche sotto gli occhi dei bambini, traumatizzati da quanto accaduto.

Vediamo cosa è successo.

Guendalina Tavassi, l’ex marito è in carcere: cosa è successo

Guendalina Tavassi racconta tutto sul suo profilo Instagram, rivolgendosi specialmente a quelli che la contattano e la accusano di aver fatto arrestare l’ex marito Umberto D’Aponte.

“Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata. E’ successo tutto davanti agli occhi del figlio Sasy, che lo implorava di fermarsi – ha sostenuto la Tavassi – Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante cose. Questa persona aveva anche un allontanamento, una restrizione che ha violato. Dopo avermi rotto il naso, dopo le percosse, dopo le minacce, gli inseguimenti, tutte le scene che hanno dovuto subire i bambini”.