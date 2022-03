Blind è un rapper italiano tra i concorrenti della prossima edizione de L’isola dei famosi. Ha preso parte al talent show X Factor nel 2020. Vediamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Blind: chi è, età, vero nome, X Factor

Blind è il nome d’arte di Franco Rujan, rapper originario di Perugia. Nato nel 2000, ha 22 anni ed ha dichiarato di aver avuto un passato burrascoso: i genitori litigavano costantemente per via delle scarse risorse economiche e per le diverse prospettive. Inoltre, durante il periodo adolescenziale, ha commesso alcuni illeciti legati prettamente a furto e droga. All’età di sedici anni, contava già tre denunce.

Questa fase è riuscito a superarla grazie alla passione per la musica, diventata per lui un vero e proprio toccasana nella sua vita. Ha raggiunto la notorietà partecipando a X Factor, nell’edizione del 2020. La scelta del nome Blind per identificarsi non è dettata dal caso: questo termine inglese significa “cieco” ed è stato adoperato dal rapper in quanto “essere ciechi è importante per non guardare in faccia agli ostacoli e andare avanti nonostante le critiche”

Alle audizioni di X Factor 2020, Blind si è presentato con il suo inedito Cuore Nero, canzone scritta dopo la rottura con la sua ex fidanzata. E’ stato accettato all’interno del talent show grazie ad Emma Marrone, riuscendo a stupire pubblico e giudici durante i live, arrivando alla finale del programma.

Blind: Isola dei famosi

Blind è stato scelto per partecipare alla prossima edizione de L’isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi e in onda su Canale 5. Sarà tra i naufraghi single, una delle due componenti del cast, insieme alle coppie.

Blind: fidanzata, vita privata

In merito alla sua vita privata, Blind risulta fidanzato con Greta, colei che è riuscita a farlo uscire dal vortice di droga e illeciti in cui era finito.

Blind è anche molto legato al suo gruppo di amici che lo supporta nella sua passione, al punto di aver fatto una colletta per aiutarlo a registrare il video della sua prima canzone.

Blind: Instagram

Su Instagram, Blind risulta seguito da circa 156mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale.