Arrivano le pensioni di dicembre, con tanto di aumenti e tredicesime. Il ritiro in contanti agli sportelli postali è previsto in provincia di Napoli dal 1° dicembre al 5 dicembre 2023, secondo la turnazione alfabetica consigliata e affissa fuori dagli uffici. Invece, i pensionati che hanno scelto l’accredito su conto corrente, libretti di risparmio, conti BancoPosta, Postepay Evolution, carte Postamat o carte libretto, vedranno l’accredito dell’assegno il 1° dicembre.

Pensioni in provincia di Napoli: c’è anche la tredicesima. Le date e il calendario

L’importo del mese di dicembre che arriverà ai pensionati sarà maggiore grazie all’anticipo del conguaglio della perequazione effettuata lo scorso gennaio. Verranno poi accreditate la quattordicesima e il bonus tredicesima e si procederà con i conguagli relativi al modello 730/2022.

Le pensioni di questo mese saranno erogate in contanti alle poste a partire dal 1° dicembre fino al 5 dicembre 2023. Per chi ha scelto le altre modalità di accredito, invece, basterà aspettare il primo del mese. All’esterno degli sportelli potrebbe essere affissa una turnazione alfabetica consigliata per il ritiro che segue quest’ordine: