PD Villaricca, Maisto: «Con il nuovo gruppo dirigente si apre una fase di rinnovamento»

«La conclusione del congresso del Partito Democratico di Villaricca, con la candidatura unitaria e l’elezione di Teresa Montella a Segretaria del Circolo, Valentina Pollice a Vicesegretaria e Giuliano Palumbo a Presidente, segna l’avvio di una nuova fase politica e organizzativa per la nostra comunità democratica».

Lo dichiara Francesco Maisto, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Villaricca, commentando l’esito del congresso cittadino. «La scelta unitaria rappresenta un importante segnale di maturità e responsabilità politica, ma soprattutto esprime una chiara volontà di rinnovamento, nella consapevolezza che il nostro partito debba ritrovare slancio, credibilità e capacità di iniziativa sul territorio.

Non si tratta semplicemente di un avvicendamento negli incarichi, ma dell’opportunità di costruire un nuovo percorso politico, fondato sulla partecipazione, sul confronto, sull’apertura alla società civile e sulla valorizzazione di nuove energie e competenze.

Il rinnovamento, tuttavia, non può prescindere dal riconoscimento del lavoro svolto da chi ci ha preceduto. Desidero pertanto rivolgere un sincero ringraziamento alla Segretaria uscente per l’impegno, la disponibilità e il contributo offerto alla comunità del Partito Democratico nel corso del suo mandato.

Alle nuove dirigenti e al nuovo Presidente rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno interpretare questa fase con equilibrio, determinazione e spirito di servizio. Il Partito Democratico di Villaricca deve tornare a essere un punto di riferimento politico per la città, capace di ascoltare i cittadini, elaborare proposte concrete e costruire un’alternativa amministrativa credibile, mettendo al centro i bisogni della comunità e le prospettive di sviluppo del territorio.

Come gruppo consiliare, assicuriamo piena collaborazione al nuovo gruppo dirigente, nel rispetto dei reciproci ruoli e nella convinzione che il raccordo tra l’attività istituzionale e quella politica rappresenti una condizione essenziale per rafforzare la presenza e l’autorevolezza del Partito Democratico.

L’unità raggiunta con il congresso non deve essere considerata un punto di arrivo, ma il punto di partenza di una nuova stagione politica. Una stagione nella quale le differenze possano diventare una ricchezza, il confronto uno strumento di crescita e l’impegno collettivo la base per restituire al Partito Democratico il ruolo che merita nella vita politica e amministrativa di Villaricca».

Francesco Maisto

Capogruppo consiliare del Partito Democratico – Villaricca