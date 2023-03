Domenica di congressi in provincia di Napoli. Ieri gli iscritti del Pd in diversi comuni dell’area nord hanno votato per eleggere il nuovo segretario. A Giugliano i dem hanno trovato un accordo unitario tra le varie anime del partito su Fabrizio Sciorio. Presidente del partito è invece il professor Tonino Iodice, già eurodeputato.

Pd, eletti i nuovi segretari a Napoli, Giugliano, Fratta, Casoria e Afragola

“Avverto il peso della responsabilità e lavorerò per interpretare il ruolo affidatomi, dando spazio e valore alle diverse sensibilità che connotano la nostra Comunità democratica, e consolidando L’Unità raggiunta con la nuova segreteria” ha commentato Sciorio, avvocato e già da tempo militante nella fila del Pd.

Nuovo segretario anche a Frattamaggiore che ha eletto Andrea Saviano, portavoce del sindaco. I democratici di Afragola hanno invece scelto alla guida del circolo locale Pasquale Rosario Iazzetta. Lista unitaria anche a Casoria dove il nuovo segretario è Oscar Cocozza. La segreteria napoletana aveva dato il via alla scelta di candidature unitarie per questa fase di congressi per evitare divisioni interne al partito. A Napoli, infatti, Giuseppe Annunziata è stato l’unico candidato a segretario del Pd di Napoli. Annunziata, consigliere comunale di Poggiomarino, è stato alla fine l’uomo su cui è stato trovato l’accordo tra le diverse correnti dem a Napoli.