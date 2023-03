Si è tenuto oggi il congresso cittadino del Pd di Giugliano. Il circolo locale ha eletto il nuovo segretario che succede ad Antonio Gargiulo.

Giugliano, il Pd elegge il nuovo segretario: è Fabrizio Sciorio, Tonino Iodice presidente

Gli iscritti hanno votato per Fabrizio Sciorio, nome unitario venuto fuori dai dem locali. Presidente del partito è invece il professor Tonino Iodice, già eurodeputato. Non c’è stata sfida dunque tra più candidati alla segreteria ma una candidatura unitaria che ha messo insieme le varie anime del partito. Sciorio, avvocato, già da tempo tra le fila del Partito democratico, ora guiderà il circolo locale per i prossimi anni e dunque il partito in questi due anni di consiliatura che restano al sindaco Pirozzi, espressione Pd-Movimento 5 stelle.

“Una giornata di partecipazione che ha visto protagonista la base degli iscritti,dei militanti e dei simpatizzanti. Ringrazio la dirigenza uscente,in particolare il Segretario Antonio Gargiulo ed il Presidente Guido Agliata per l’affetto,la disponibilità ed il prezioso lavoro svolto in questi anni.

Avverto il peso della responsabilità e lavorerò per interpretare il ruolo affidatomi, dando spazio e valore alle diverse sensibilità che connotano la nostra Comunità democratica, e consolidando L’Unità raggiunta con la nuova segreteria. Inizia un nuovo cammino che porterà frutti se lavoreremo lealmente, tutti insieme per il bene del partito e della nostra Città”, ha dichiarato il nuovo segretario.