Mugnano, Sacro Cuore: questa sera il concerto di Rosario Miraggio

Il primo grande appuntamento è dunque fissato per questa sera, giovedì 29 ottobre, alle ore 20:30, in via Di Vittorio, dove salirà sul palco Rosario Miraggio, uno degli artisti più amati della scena musicale neomelodica napoletana. Un concerto particolarmente atteso dai fan, che potranno finalmente assistere alla sua esibizione e trascorrere una serata di festa e condivisione.

Domani, venerdì 30 ottobre, i festeggiamenti proseguiranno con lo street food e lo spettacolo di Tony Tammaro, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua musica e la sua inconfondibile ironia. A rendere ancora più speciale la serata sarà il suggestivo spettacolo dei droni, uno degli eventi più attesi del programma, che promette di illuminare il cielo e regalare emozioni ai presenti.

Dopo lo stop forzato imposto dal maltempo, Mugnano si prepara dunque a vivere due giornate di grande partecipazione popolare, recuperando gli appuntamenti che erano stati rinviati e offrendo alla cittadinanza l’opportunità di concludere in festa le celebrazioni dedicate al Sacro Cuore di Gesù.

Tutto pronto, quindi, per questa sera: alle 20:30 Rosario Miraggio accenderà la festa in via Di Vittorio, dando ufficialmente il via a due serate di musica, spettacolo e divertimento a Mugnano.