Il maltempo sta creando danni e disagi anche nell’area a nord di Napoli. A Villaricca, nei pressi della rotonda del Ristorante “Paradiso”, un albero è caduto in strada tra le auto in circolazione. L’enorme tronco ha interdetto parzialmente il tratto di strada in direzione Calvizzano-Marano.

Tragedia sfiorata a Villaricca, albero cade in strada

Fortunatamente pare non ci sarebbero persone coinvolte. Il crollo comunque potrebbe essere collegato al maltempo che da questa notte ha portato in città piogge di diversa intensità nel corso delle ore. Sul posto si attendono i soccorsi per mettere l’area in sicurezza e liberare il tratto di strada. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo che era già in vigore, estendendola al pomeriggio di domani.