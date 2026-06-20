Turista di Caserta muore dopo incendio nel resort a Santo Domingo: Francesca aveva 46 anni

Tragedia a Santo Domingo, dove un incendio ha colpito il resort Bravo Viva Dominicus Beach, nella zona di Bayahibe, struttura molto frequentata anche da turisti italiani. Nel rogo è morta Francesca Valentino, 46 anni, turista di Caserta che si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, l’incendio ha interessato alcune aree comuni della struttura. Tutti gli ospiti sono stati evacuati e messi in sicurezza.

Morta Francesca Valentino

La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia, dove era arrivata insieme agli altri turisti durante le operazioni di evacuazione delle stanze dell’hotel. Secondo una prima ricostruzione, Francesca Valentino avrebbe perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio a causa di una nube di fumo proveniente dall’area interessata dall’incendio.

Evacuati 1700 turisti

Sono almeno 1700 i turisti evacuati dal resort. Alpitour, tour operator che assiste numerosi viaggiatori italiani, ha segnalato la presenza di 285 connazionali nella struttura e di altri italiani in resort collegati non direttamente coinvolti dalle fiamme. Gli altri ospiti sono stati trasferiti in sicurezza, mentre proseguono le verifiche sulle cause dell’incendio e sulle condizioni delle aree danneggiate.

L’assistenza della Farnesina

L’ambasciatore italiano ha raggiunto l’ospedale dove ha incontrato il marito di Francesca Valentino, offrendo l’assistenza dell’ambasciata insieme agli incaricati del resort. Sul posto sono intervenute anche le autorità della Repubblica Dominicana. Il governo locale ha inviato il capo della protezione civile e due ministri nell’area del disastro. Sono state organizzate riunioni operative con l’ambasciata italiana e con i responsabili della struttura per garantire assistenza durante l’emergenza. Al momento non risultano altre vittime legate direttamente o indirettamente all’incendio, ma sono ancora in corso ulteriori accertamenti.