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Tragedia sulla Nola-Villa Literno, Mauro e Leopoldo muoiono in un drammatico incidente in moto

Tragedia sulla Nola-Villa Literno, Mauro e Leopoldo muoiono in un drammatico incidente in moto

Una notte drammatica sulle strade del casertano. Due motociclisti originari della provincia di Napoli hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Nola-Villa Literno, nel territorio comunale di Casal di Principe. Le vittime sono Mauro Del Vecchio, 35 anni, residente a Casoria, e Leopoldo Colicelli, 38 anni, residente a Casavatore.

Lo schianto nella notte sulla Nola-Villa Literno

 

I due viaggiavano a bordo di motociclette Bmw S 1000 RR quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti in un violentissimo impatto che non ha lasciato loro scampo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Casal di Principe e i militari della sezione radiomobile della compagnia competente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo i primi accertamenti, i due motociclisti si sarebbero scontrati tra loro mentre percorrevano la superstrada. L’impatto è stato devastante: le due moto sono andate completamente distrutte e i centauri sarebbero morti sul colpo.

Stavano rientrando dopo una serata con gli amici

 

Dalle informazioni raccolte dagli investigatori, Mauro Del Vecchio e Leopoldo Colicelli stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata insieme ad un gruppo di amici. Le indagini risultano particolarmente complesse anche per l’assenza di telecamere di videosorveglianza nella zona in cui si è verificato l’incidente. I Carabinieri stanno comunque raccogliendo ogni elemento utile per chiarire con precisione le circostanze della tragedia.

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