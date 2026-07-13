Proseguono i servizi di controllo a ampio raggio da parte dei carabinieri. A passare al setaccio sono le vie di Pozzuoli. Nel bilancio sono state identificate 68 persone, 30 veicoli controllati ed elevate 30 contravvenzioni al codice della strada. Sono 13 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga, 3 gli esercizi commerciali controllati e un parcheggio ispezionato.

Pozzuoli: controlli serrati da parte dei carabinieri, 7 persone denunciate

Complessivamente 7 le persone denunciate. Un 50enne, un 22enne e un 17enne sono stati trovati alla guida senza patente, risultando recidivi nel biennio. Una donna di 55 anni è stata denunciata perché trovata alla guida della sua auto in stato di ebrezza. Stesso destino per un 18enne e un 45enne. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di un coltello di 13 centimetri mentre il 18enne di un coltello di 15 centimetri. Entrambi dovranno rispondere di porto abusivo di armi. Denunciato anche un 53enne ghanese perché irregolare sul territorio nazionale.