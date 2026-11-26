Attimi di paura quest’oggi nel quartiere Vomero, a Napoli, dove in Via Cimarosa un’attività storica, precisamente una friggitoria, è stata avvolta dalle fiamme, alimentando la preoccupazione di chi era all’interno del locale e dei residenti. Per fortuna, non si registrano feriti.

Paura al Vomero, storica friggitoria avvolta dalle fiamme: nessun ferito

L’episodio, avvenuto nella zona ai piedi di San Martino, ha costretto il personale impegnato nell’attività commerciale a recarsi subito all’esterno per scongiurare qualsiasi pericolo. L’incendio ha attirato l’attenzione di molti passanti, che prontamente hanno registrato con il proprio cellulare l’accaduto.

Quanto alla dinamica del rogo, che si è esteso fino alla cima della canna fumaria esterna della friggitoria, non è stata ancora fatta chiarezza. Sul posto sono accorsi subito i Vigili del fuoco per domare le fiamme, mettere in sicurezza il locale, effettuare gli accertamenti e verificare le condizioni delle persone che erano all’interno. L’incendio non ha avuto conseguenze.