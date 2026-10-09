Lunghi attimi di paura a Marano, in provincia di Napoli. In Via Castel Belvedere, all’altezza di una pompa di benzina, uno scuolabus è stato divorato dalle fiamme.

Paura a Marano, scuolabus in fiamme, dentro solo l’autista: sta bene

Da quanto si apprende, al momento dell’incendio, all’interno del veicolo era presente solo il conducente. L’uomo si sarebbe catapultato subito fuori alla vista delle fiamme. Per fortuna, non ha riportato alcun tipo di ferita e non è stato necessario l’intervento del 118.

Sul posto sono accorsi Polizia Municipale e Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato l’incendio. È stato ncessario restringere il transito delle auto sulla carreggiata per eseguire le operazioni.

Al momento, sono sconosciute le cause dell’incendio. Non si esclude il corto circuito.