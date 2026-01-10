Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 10 gennaio, a Quarto, dove un incendio è divampato in un appartamento situato al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Giorgio De Falco.

Paura a Quarto, appartamento in fiamme al primo piano: residenti in fuga

Secondo le prime informazioni, al momento dell’incendio all’interno dell’appartamento non ci sarebbe stata alcuna persona. Non si registrerebbero feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’intero stabile. Presenti anche Carabinieri e Polizia Municipale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità per consentire le operazioni di soccorso.

Le cause del rogo sarebbero in fase di accertamento, ma non si esclude che l’incendio possa essere stato provocato da uno scaldaletto rimasto acceso. Gli accertamenti proseguirebbero per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali danni strutturali all’edificio.