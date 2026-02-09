Paura a Giugliano, violento scontro tra due auto: suv si ribalta in strada

Grave incidente stradale nella mattinata di ieri, domenica 8 febbraio, a Giugliano, lungo via San Francesco a Patria, in direzione Giugliano. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10.30, nei pressi dello store di Mola, quando due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

Suv si ribalta dopo l’impatto

A seguito del violento impatto, uno dei veicoli coinvolti, un SUV, si è ribaltato sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. La scena ha attirato l’attenzione di numerosi automobilisti in transito. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori del 118 e un’ambulanza. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali feriti né sulle loro condizioni di salute.

Traffico rallentato e disagi alla circolazione

L’incidente ha causato rallentamenti al traffico lungo via San Francesco a Patria, una delle arterie più trafficate della zona, con disagi alla viabilità soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le forze dell’ordine hanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.