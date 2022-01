“Non so quanto sia in dirittura d’arrivo la trattativa tra il Napoli e il terzino sinistro Oliveira, mentre Ilic del Verona, valutato 15 milioni, piace e l’interesse per Bremer del Torino è reale”. Il giornalista sportivo e inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia, ha fatto il punto sul mercato della società azzurra.

Pasquale Garro (Calciomercato.com): “Con Oliveira chiusura lontana, al Napoli piacciono Ilic e Bremer”

“Credo che tra due giorni finirà querelle Vlahovic – ha riferito – e poi c’è l’Inter che deve prendere una punta, ma non sarà certo un botto, e poi bisogna definire la questione Caicedo. Tra Nandez e la Juve, il lieto fine non è così scontato se i bianconeri non cedono Bentancour. Per questo oggi Giulini oggi è stato vago. Gosens? l’Atalanta lo ha ceduto perché lo aveva promesso da un anno al giocatore e l’Inter ha preferito accelerare sul Newcastle. È infortunato da tempo e dovrebbe rientrare a fine febbraio per essere al top a metà marzo”.

Sul fronte rinnovi, “sono po’ pessimista su quello di Ospina, ma più in generale, ci sono 3-4 società che vivono nel futuro e si fiondano su determinati profili con coraggio e competenza. Kessie? Non ha accordo con nessuno – ha concluso Guarro – ma di sicuro lascerà il Milan”.

di Antonio Di Monaco