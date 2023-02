“Lo scudetto lo può perdere solo il Napoli e passerebbe alla storia come se lo avesse vinto. De Laurentiis è tornato in pista, i fatti gli stanno dando ragione. È un uomo di spettacolo, spettacolarizza tutto, ma non credo che abbia davvero nella testa che il Napoli possa vincere la Champions, ma si è sentito nella posizione di lanciare il messaggio”.

Pasquale De Simone: “Osimhen leader del Napoli, merito di Spalletti”

È l’opinione del giornalista Pasquale De Simone nel suo intervento sul momento degli azzurri a Club Napoli Night, condotto da Francesco Molaro, in onda su Tele Club Italia dalla “Pizzeria al 22” di Giovanni Improta alla Pignasecca.

“Da tempo indicavo Simeone – ha ricordato – come alternativa reale e credibile ad Osimhen. Ha scelto Napoli rifiutando il Dortmund, sta ripagando pienamente la fiducia e si fa trovare sempre pronto con gol pesanti e decisivi. Osimhen sta diventando leader dentro e fuori, quando viene sostituito spinge i compagni dalla panchina. C’è molto lavoro di Spalletti sulla sua crescita e maturazione su posizioni e movimenti”. Tuttavia, “al netto degli errori in tre partite che avrebbero potuto dare lo scudetto al Napoli, quest’anno ha fatto un lavoro grandioso: Mario Rui e Di Lorenzo fanno assist e sono coperti dalle mezze ali quando avanzano. Meret, in un quadro di rendimento sicuramente cresciuto, lo vedo poco padrone nelle uscite e nel gioco con i piedi. Ma finora – ha concluso De Simone – riferendomi a tutta la squadra, il voto è sicuramente dieci”.

di Antonio Di Monaco