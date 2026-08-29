Neonato abbandonato nella notte a Pignataro Maggiore e ricoverato al Santobono, indagano i Carabinieri

Sono in corso accertamenti a Pignataro Maggiore dopo il ritrovamento di un neonato che, secondo le prime informazioni disponibili, sarebbe stato lasciato in strada poche ore dopo la nascita. L’episodio si sarebbe verificato nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto, nella zona di via Matteotti.

Neonato abbandonato nella notte a Pignataro Maggiore e ricoverato al Santobono

La nascita del piccolo sarebbe avvenuta intorno alle 3 del mattino. Stando alle informazioni emerse finora, una donna avrebbe partorito e successivamente abbandonato il neonato. Si tratta tuttavia di una ricostruzione ancora preliminare, sulla quale sono al lavoro le forze dell’ordine.

I Carabinieri stanno cercando di ricomporre l’esatta sequenza degli eventi, a partire dal luogo nel quale sarebbe avvenuto il parto. Tra gli aspetti da chiarire ci sono anche le condizioni nelle quali il bambino sarebbe stato lasciato e il tempo trascorso prima dell’arrivo dei soccorsi. Nell’ambito dell’emergenza è stato interessato anche il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, punto di riferimento regionale per l’assistenza pediatrica.

Le indagini

L’attenzione, in queste ore, è rivolta soprattutto alle condizioni di salute del neonato, preso in carico dal personale sanitario. Eventuali aggiornamenti sul suo quadro clinico potrebbero arrivare nel corso della giornata. Parallelamente prosegue l’attività investigativa. I militari stanno raccogliendo gli elementi necessari per capire cosa sia realmente accaduto durante la notte.

Un contributo importante potrebbe arrivare dalle testimonianze di chi si trovava nella zona e da eventuali ulteriori riscontri acquisiti nel corso degli accertamenti. La notizia ha suscitato forte apprensione nella comunità di Pignataro Maggiore. Restano ancora diversi punti da chiarire e saranno le indagini a stabilire con precisione le circostanze della nascita e del successivo presunto abbandono del piccolo.