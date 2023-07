Parte l’avventura di Club Napoli Allnews e Teleclubitalia a Dimaro. Dodici giorni di trasmissioni, approfondimenti e allenamenti live dal Trentino con il Napoli Campione d’Italia protagonista più che mai.

Parte l’avventura di Club Napoli Allnews e Teleclubitalia a Dimaro

Non mancheranno le conferenze e gli incontri tra i calciatori e i tifosi che giungeranno da ogni dove per seguire la squadra azzurra. Il programma è già fittissimo e da domani live dalle 13 con “Dimaro Oggi”, alle 15:30 la puntata di Club Napoli Allnews fino alle 18:30 e intorno alle 19:30 l’arrivo della squadra a Dimaro.

In serata solo sui social, sulle nostre pagine di Facebook, l’appuntamento alle 23 con “Buonanotte Dimaro”. Sabato alle 19:30 live sul canale 77 la conferenza di Mister Rudi Garcia e in giornata il primo allenamento della squadra al campo di Carciato. ClubNapoli e Teleclubitalia sono prontissimi per un grande ritiro con la squadra tecnica e giornalistica capitanata da Francesco Molaro con i giornalisti Gennaro De Lena, Adriano Pastore, Giovanni Gambardella e con Luigi Martorano per la parte tecnica a Dimaro.