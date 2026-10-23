Parete verso le comunali 2027: l’opposizione si organizza tra civismo e partiti

Parete. La sfida per le elezioni comunali del 2027 a Parete entra nel vivo. Se il sindaco uscente Gino Pellegrino si appresta a correre per un nuovo mandato, l’opposizione affila le armi per proporre un’alternativa di governo. Il primo appuntamento pubblico si terrà domenica 25 ottobre, alle 10:30, presso il Salone Padri Giuseppini in piazza Trinità. L’iniziativa, denominata “Parete”, punta sui concetti di Partecipazione, Cura, Opportunità e Comunità per avviare il confronto con i cittadini. Tra le figure guida figurano l’ex vicesindaco Michele Falco, l’ex assessora Arianna Sabatino e l’avvocato Luigi Roma.
Il quadro politico locale, tuttavia, si preannuncia ben più articolato. Tra i candidati attivi sul territorio c’è anche il professor Salvatore Chianese, espressione del laboratorio civico “Per Amore della mia Terra”, impegnato da mesi nella creazione di una lista di personalità locali per il rinnovamento del paese. In questo scenario in piena evoluzione, resta nodale il ruolo del Partito Democratico sulle alleanze: le prossime settimane chiariranno se le varie anime dell’opposizione troveranno un’intesa unitaria o se la sfida al sindaco uscente si dividerà su più fronti.