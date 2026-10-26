Parete. Elezioni 2027, presentato ieri un nuovo progetto civico

A Parete la sfida per le elezioni comunali del 2027 pare essere iniziata. Se il sindaco uscente Gino Pellegrino si appresta a correre per un nuovo mandato, l’opposizione affila le armi per proporre un’alternativa di governo. Il primo appuntamento pubblico ha avuto luogo ieri presso il Salone Padri Giuseppini in piazza Trinità. L’iniziativa, dal titolo “Parete”, ha puntato sui concetti di Partecipazione, Cura, Opportunità e Comunità per avviare il confronto con i cittadini. Tra le figure guida del progetto civico c’è l’ex vicesindaco Michele Falco. L’iniziativa moderata dall’ingegnere Ortensio Falcio ha visto gli interventi di altri esponenti del progetto, tra questi l’ex assessora Arianna Sabatino, e l’avvocato Luigi Roma.