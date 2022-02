“Un abbraccio al nuovo Parroco di S. Pietro Apostolo di Parete Don Antonio Raimondo e auguri di cuore al nuovo Parroco di S. Croce in S. Cipriano d’Aversa don Alessandro Palumbo. A questi due giovani figli della nostra comunità auguriamo tutto il bene per questo nuovo cammino.”

Queste le parole di augurio pubblicate sui social dal sindaco di Parete Gino Pellegrino all’indirizzo di Don Antonio Raimondo, nominato parroco dal vescovo di Aversa Monsignor Angelo Spinillo alla guida della parrocchia San Pietro Apostolo di Parete, la comunità che alla fine dello scorso anno rimase orfana di Don Emilio Tamburrino, sacerdote rimasto vittima del covid.

A prendere il posto di Don Antonio Raimondo presso la parrocchia di S. Croce di San Cipriano d’Aversa sarà il paretano Don Alessandro Palumbo. Anche a lui il primo cittadino di Parete porge gli auguri per la nomina ricevuta attraverso i canali social.

Commosso è il saluto del comitato festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, comprotettrice di Parete, i componenti scrivono cosi attraverso i social: “Cari fratelli e sorelle,il nostro Vescovo Angelo ha scelto per la nostra Comunità Parrocchiale di San Pietro Apostolo in Parete il nuovo Parroco nella persona del Rev.mo Sac. Antonio Raimondo, già parroco di S. Croce in San Cipriano d’Aversa e Amministratore della nostra Parrocchia in questi ultimi tre mesi. Don Antonio raccoglie l’eredità spirituale dell’indimenticabile don Emilio Tamburrino per continuare, nel nome del Signore, il cammino di fede e di crescita spirituale tracciato fino ad oggi. La data ufficiale dell’inizio di Ministero di Parroco sarà comunicata in seguito. Preghiamo con lui e per lui chiedendo, per intercessione di Maria SS. della Rotonda e di San Pietro Apostolo, un fecondo Ministero ricco di grazia per il bene delle anime a lui affidate”.