Parete. L’intera comunità parrocchiale di San Pietro Apostolo di Parete, guidata dal Parroco Don Antonio Raimondo, si è recata in Piazza San Pietro in Vaticano per un momento storico per l’intera città: la benedizione delle campane da parte si Sua Santità Papa Francesco.

A breve, le campane saranno installate sul campanile in preparazione alla Seconda Incoronazione di Maria Santissima della Rotonda.

A comunicare l’evento lo stesso parroco attraverso i canali social:“Giorno storico. Le nostre nuove cinque campane in Vaticano in piazza San Pietro per essere benedette anche da Papa Francesco prima di essere installate sul campanile della nostra Parrocchia in vista della Seconda Incoronazione di Maria SS. della Rotonda”.